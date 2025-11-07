Vətən müharibəsinin 238 iştirakçısının əvvəlki sağlamlığı bərpa edilib
Sosial müdafiə
- 07 noyabr, 2025
- 17:04
İndiyədək Vətən müharibəsinin 238 iştirakçısının əvvəlki sağlamlığı bərpa olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan 2 min 389 şəxs 84 min reabilitasiya vasitəsi, müharibədə əzalarını itirmiş 496 hərbçi isə 618 ədəd yüksək texnologiyalı protezlə təmin edilib.
Bundan başqa, Danimarkanın "Levitate" şirkəti tərəfindən müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan 14 nəfər qaçış üçün yüksək texnologiyalı 15 protezlə təmin olunub.
