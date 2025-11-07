На сегодняшний день восстановлено здоровье более 200 участников Отечественной войны
На сегодняшний день восстановлено здоровье 238 участников Отечественной войны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что 2 389 лиц, ставших инвалидами в результате участия в войне, были обеспечены 84 тыс. средств реабилитации, а 496 военнослужащих, потерявших конечности на войне, получили 618 высокотехнологичных протезов.
Кроме того, датской компанией Levitate 14 человек с инвалидностью, связанной с войной, были обеспечены 15 высокотехнологичными протезами для бега.
