    На сегодняшний день восстановлено здоровье более 200 участников Отечественной войны

    Социальная защита
    • 07 ноября, 2025
    • 17:35
    На сегодняшний день восстановлено здоровье 238 участников Отечественной войны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

    Отмечается, что 2 389 лиц, ставших инвалидами в результате участия в войне, были обеспечены 84 тыс. средств реабилитации, а 496 военнослужащих, потерявших конечности на войне, получили 618 высокотехнологичных протезов.

    Кроме того, датской компанией Levitate 14 человек с инвалидностью, связанной с войной, были обеспечены 15 высокотехнологичными протезами для бега.

    Vətən müharibəsinin 238 iştirakçısının əvvəlki sağlamlığı bərpa edilib

