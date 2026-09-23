İsti Briketlənmiş Dəmir zavodunun təchizatı üçün qaz kəməri əsaslı təmir ediləcək
Sənaye
- 23 sentyabr, 2026
- 10:37
İsti Briketlənmiş Dəmir (İBD) zavodunun yüksək həcmli və fasiləsiz təbii qaz təchizatının təmin edilməsi məqsədilə "Qazıməmməd Qazax" magistral qaz kəmərinin I xətti üzrə 69 kilometrlik hissəsinin əsaslı təmir ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Dağ-mədən (metal filizləri) və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair 2027–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, magistral qaz kəmərinin texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və əsaslı təmir layihəsi hazırlanacaq. 69 km-lik hissədə əsaslı təmir işləri həyata keçiriləcək. İBD zavodunun fasiləsiz və etibarlı təbii qaz təchizatının təmin ediləcək.
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