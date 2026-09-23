İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Dağ-mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair Dövlət Proqramı təsdiqlənib

    Sənaye
    • 23 sentyabr, 2026
    • 10:12
    Dağ-mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair Dövlət Proqramı təsdiqlənib
    İlham Əliyev

    "Dağ-mədən (metal filizləri) və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair 2027–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı" təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sənədə əsasən, Nazirlər Kabineti Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin əlaqələndirilməsini və icrasına nəzarəti həyata keçirməli, Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icra vəziyyəti barədə ildə bir dəfə dövlət başçısına məlumat verməli və irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir.

    Eyni zamanda, Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının monitorinqini və qiymətləndirilməsini Nazirlər Kabinetinin sifarişi əsasında İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi həyata keçirəcək.

    Maliyyə və İqtisadiyyat nazirliklərinə isə Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə hər il dövlət büdcəsinin və dövlət investisiya proqramlarının tərtibi prosesində zəruri maliyyə vəsaitinin nəzərdə tutulması üçün müvafiq tədbirlər görmək tapşırılıb.

    İlham Əliyev Dağ-mədən və metallurgiya sənayesi Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Nazirlər Kabineti Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi (İİTKM)
    Президент утвердил Госпрограмму по горнодобывающей и металлургической сфере до 2031г
    Azerbaijan approves state program for development of mining and metallurgy industry

    Son xəbərlər

    13:08
    Foto

    Azərbaycan Basketbol Liqası klublarına oyun qaydalarındakı dəyişikliklər barədə məlumat verilib

    Komanda
    13:07
    Foto

    Azərbaycan IEC ilə enerji sahəsində standartlaşdırma üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib – YENİLƏNİB

    Energetika
    13:06

    Masazırda yük maşını aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    13:04

    "Mərkəzi Asiya + Azərbaycan" formatında ekoloji dialoqun inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    13:01

    Azər Bağırov: "Milli komandaya çağırılan futbolçular yaxşı formadadırlar"

    Futbol
    13:01
    Foto
    Video

    Tarixin izlərini qoruyan əzəmətli Gəncəsər monastırı - VİDEO

    Qarabağ
    12:52
    Foto

    Azərbaycan və Özbəkistan üçüncü ölkələrdə birgə turizm tədbirləri keçirəcəklər

    Turizm
    12:50

    Azərbaycan Gürcüstanda IX Dünya Enerji Tənzimləmə Forumunda təmsil olunur

    Energetika
    12:48
    Foto

    Alban mədəni irsinin beynəlxalq müstəvidə tanıdılması zərurəti vurğulanıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti