Президент утвердил Госпрограмму по горнодобывающей и металлургической сфере до 2031г

В Азербайджане утверждена "Государственная программа на 2027–2030 годы по развитию горнодобывающей (металлические руды) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Кабинету министров поручено координировать и контролировать выполнение мероприятий программы, ежегодно информировать президента о ходе их реализации, а также решать другие связанные с этим вопросы.

Мониторинг и оценку выполнения мероприятий будет проводить Центр анализа экономических реформ и коммуникаций по заказу Кабинета министров.

Министерства финансов и экономики должны ежегодно предусматривать необходимые средства для финансирования мероприятий программы при подготовке государственного бюджета и государственных инвестиционных программ.