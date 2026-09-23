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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Президент утвердил Госпрограмму по горнодобывающей и металлургической сфере до 2031г

    Промышленность
    • 23 сентября, 2026
    • 10:27
    Президент утвердил Госпрограмму по горнодобывающей и металлургической сфере до 2031г

    В Азербайджане утверждена "Государственная программа на 2027–2030 годы по развитию горнодобывающей (металлические руды) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике".

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

    Кабинету министров поручено координировать и контролировать выполнение мероприятий программы, ежегодно информировать президента о ходе их реализации, а также решать другие связанные с этим вопросы.

    Мониторинг и оценку выполнения мероприятий будет проводить Центр анализа экономических реформ и коммуникаций по заказу Кабинета министров.

    Министерства финансов и экономики должны ежегодно предусматривать необходимые средства для финансирования мероприятий программы при подготовке государственного бюджета и государственных инвестиционных программ.

    Ильхам Алиев Горнодобывающая промышленность Металлургическая промышленность Госпрограмма
    Dağ-mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair Dövlət Proqramı təsdiqlənib
    Azerbaijan approves state program for development of mining and metallurgy industry

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