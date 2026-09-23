Президент утвердил Госпрограмму по горнодобывающей и металлургической сфере до 2031г
- 23 сентября, 2026
- 10:27
В Азербайджане утверждена "Государственная программа на 2027–2030 годы по развитию горнодобывающей (металлические руды) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике".
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Кабинету министров поручено координировать и контролировать выполнение мероприятий программы, ежегодно информировать президента о ходе их реализации, а также решать другие связанные с этим вопросы.
Мониторинг и оценку выполнения мероприятий будет проводить Центр анализа экономических реформ и коммуникаций по заказу Кабинета министров.
Министерства финансов и экономики должны ежегодно предусматривать необходимые средства для финансирования мероприятий программы при подготовке государственного бюджета и государственных инвестиционных программ.