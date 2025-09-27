İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Azərbaycanda şüşə istehsalı cüzi azalıb

    Sənaye
    • 27 sentyabr, 2025
    • 12:36
    Azərbaycanda şüşə istehsalı cüzi azalıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 6 milyon 694 min kvadratmetr tikinti şüşəsi istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,6 % azdır.

    Bu il sentyabr ayının 1-nə olan vəziyyətə görə, Azərbaycanda 1 milyon 555 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 10 milyon kvadratmetr tikinti şüşəsi istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 14,3 % çoxdur.

