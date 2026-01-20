Azərbaycanda ötən il kolbasa istehsalı 4 %-dən çox artıb
Sənaye
- 20 yanvar, 2026
- 15:13
Ötən il Azərbaycanda 33 min 321,6 ton kolbasa məmulatları istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 4,3 % çoxdur.
Bu il yanvarın 1-nə ölkədə 21,1 ton hazır məhsul ehtiyatı yaranıb ki, bu da bir il öncəki göstəriciyə nisbətən 2,8 dəfə azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 4 milyard 991,5 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 9,1 % çoxdur.
