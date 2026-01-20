İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Azərbaycanda ötən il kolbasa istehsalı 4 %-dən çox artıb

    Sənaye
    • 20 yanvar, 2026
    • 15:13
    Azərbaycanda ötən il kolbasa istehsalı 4 %-dən çox artıb

    Ötən il Azərbaycanda 33 min 321,6 ton kolbasa məmulatları istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 4,3 % çoxdur.

    Bu il yanvarın 1-nə ölkədə 21,1 ton hazır məhsul ehtiyatı yaranıb ki, bu da bir il öncəki göstəriciyə nisbətən 2,8 dəfə azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycanda 4 milyard 991,5 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 9,1 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi qida məhsulları kolbasa istehsalı

    Son xəbərlər

    15:25

    Bolqarıstan Prezidenti Konstitusiya Məhkəməsinə istefa ərizəsini təqdim edib

    Digər ölkələr
    15:23

    Nazir: Aİ Qrenlandiya ilə bağlı ABŞ rüsumlarına cavab tədbirlərindən çəkinməlidir

    Digər ölkələr
    15:13

    Azərbaycanda ötən il kolbasa istehsalı 4 %-dən çox artıb

    Sənaye
    15:10

    Moldovalı deputat: 20 Yanvar hadisələri müstəqillik, azadlıq uğrunda mübarizənin simvoluna çevrilib

    Region
    15:03

    Azər Badamov: Azərbaycan Prezidenti sülh iradəsini diktə edir

    Daxili siyasət
    14:58

    Qurban Qurbanov: "Transfer üçün danışıqlarımız davam edir"

    Futbol
    14:57
    Foto
    Video

    Azərbaycandan Ukraynaya 1 milyon dollar dəyərində növbəti humanitar yardım yola salınıb

    Energetika
    14:57

    İsrail və Yunanıstan kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir

    Digər ölkələr
    14:54

    Belqradda 20 Yanvar – Ümumxalq Hüzn Günü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti