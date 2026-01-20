В Азербайджане производство колбасных изделий увеличилось более чем на 4%

В прошлом году в Азербайджане было произведено 33 тыс. 321,6 т колбасных изделий.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4,3% больше по сравнению с показателем 2024 года.

По состоянию на 1 января этого года в стране образовался запас готовой продукции в размере 21,1 т, что в 2,8 раза меньше по сравнению с показателем годичной давности.

За отчетный период в Азербайджане было произведено пищевых продуктов на 4 млрд 991,5 млн манатов, что на 9,1% больше в годовом сравнении.