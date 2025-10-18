Azərbaycan yapışdırıcı maddələrin istehsalını 39 %-ə yaxın artırıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Sənaye
    • 18 oktyabr, 2025
    • 16:41
    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 127,6 min ton yapışqan və yapışdırıcı maddələr istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 38,5 % çoxdur.

    Bu il oktyabr ayının 1-nə, ölkədə 10,7 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 136,6 min ton yapışqan və yapışdırıcı maddələr istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 11,7 % çoxdur.

