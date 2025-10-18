Азербайджан увеличил производство клея на 39%

В Азербайджане за январь-сентябрь этого года произведено 127,6 тыс. тонн клея и клеящих веществ.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 38,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 1 октября этого года запасы готовой продукции в стране составили 10,7 тыс. тонн.

В 2024 году в Азербайджане произведено 136,6 тыс. тонн клея и клеящих веществ, что на 11,7 % больше по сравнению с 2023 годом.