Азербайджан увеличил производство клея на 39%
Промышленность
- 18 октября, 2025
- 16:56
В Азербайджане за январь-сентябрь этого года произведено 127,6 тыс. тонн клея и клеящих веществ.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 38,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На 1 октября этого года запасы готовой продукции в стране составили 10,7 тыс. тонн.
В 2024 году в Азербайджане произведено 136,6 тыс. тонн клея и клеящих веществ, что на 11,7 % больше по сравнению с 2023 годом.
