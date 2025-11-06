Azərbaycan sənaye parklarının idxal etdiyi və satdığı avtobusları ƏDV-dən azad edə bilər
- 06 noyabr, 2025
- 11:01
Azərbaycanda sənaye parklarının idxal etdiyi və satdığı avtobuslar əlavə dəyər vergisindən (ƏDV) azad edilə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.
Bununla bağlı Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi planlaşdırılır.
Təklif olunan dəyişikliyə əsasən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurum) verdiyi təsdiqedici sənədə əsasən sənaye parklarının rezidentləri tərəfindən sənaye istehsalı (yığımı) məqsədilə oturacaqsız, tutacaqsız və monitoru quraşdırılmamış yalnız elektrik mühərriki ilə işləyən avtobusların idxalının və sənaye parklarının rezidentləri tərəfindən idxal edilmiş həmin avtobusların oturacağı, tutacağı və monitoru quraşdırılmaqla satışının 2026-cı il yanvarın 1-dən 1 il müddətinə ƏDV-dən azad edilməsi nəzərdə tutulur.
Bundan başqa, tam istehsal formasında sənaye yığımının həyata keçirilməsi, eyni zamanda boya və qaynaq mərhələləri üzrə texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə Azərbaycanın ərazisində istehsal olunan minik avtomobillərinin satışının – 2027-ci il yanvarın 1-dən 7 il müddətinə ƏDV-dən azad edilməsi planlaşdırılır.
Həmçinin ölkə ərazisində istehsal olunan avtobusların və yük avtomobillərinin satışı, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsdiqedici sənədi əsasında hüquqi şəxslər tərəfindən istehsal məqsədilə avtobusların və yük avtomobillərinin ehtiyat hissələrinin idxalının –avtobuslara münasibətdə 2025-ci il yanvarın 1-dən 8 il müddətinə, yük avtomobillərinə münasibətdə isə 2026-cı il yanvarın 1-dən 7 il müddətinə ƏDV-dən azad edilməsi nəzərdə tutulur.