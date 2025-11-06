İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    Azərbaycan sənaye parklarının idxal etdiyi və satdığı avtobusları ƏDV-dən azad edə bilər

    Sənaye
    • 06 noyabr, 2025
    • 11:01
    Azərbaycan sənaye parklarının idxal etdiyi və satdığı avtobusları ƏDV-dən azad edə bilər

    Azərbaycanda sənaye parklarının idxal etdiyi və satdığı avtobuslar əlavə dəyər vergisindən (ƏDV) azad edilə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Bununla bağlı Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi planlaşdırılır.

    Təklif olunan dəyişikliyə əsasən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurum) verdiyi təsdiqedici sənədə əsasən sənaye parklarının rezidentləri tərəfindən sənaye istehsalı (yığımı) məqsədilə oturacaqsız, tutacaqsız və monitoru quraşdırılmamış yalnız elektrik mühərriki ilə işləyən avtobusların idxalının və sənaye parklarının rezidentləri tərəfindən idxal edilmiş həmin avtobusların oturacağı, tutacağı və monitoru quraşdırılmaqla satışının 2026-cı il yanvarın 1-dən 1 il müddətinə ƏDV-dən azad edilməsi nəzərdə tutulur.

    Bundan başqa, tam istehsal formasında sənaye yığımının həyata keçirilməsi, eyni zamanda boya və qaynaq mərhələləri üzrə texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi şərtilə Azərbaycanın ərazisində istehsal olunan minik avtomobillərinin satışının – 2027-ci il yanvarın 1-dən 7 il müddətinə ƏDV-dən azad edilməsi planlaşdırılır.

    Həmçinin ölkə ərazisində istehsal olunan avtobusların və yük avtomobillərinin satışı, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsdiqedici sənədi əsasında hüquqi şəxslər tərəfindən istehsal məqsədilə avtobusların və yük avtomobillərinin ehtiyat hissələrinin idxalının –avtobuslara münasibətdə 2025-ci il yanvarın 1-dən 8 il müddətinə, yük avtomobillərinə münasibətdə isə 2026-cı il yanvarın 1-dən 7 il müddətinə ƏDV-dən azad edilməsi nəzərdə tutulur.

    Büdcə zərfi sənaye parkları Avtobus ƏDV
    В Азербайджане импортируемые промпарками автобусы могут освободить от НДС

    Son xəbərlər

    12:05

    Bakıda Qərbi Azərbaycana qayıdış mövzusu müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    12:05

    Anar Axundov: "Əlverişli biznes mühiti üçün mühüm islahatlar həyata keçirilir"

    Biznes
    12:03

    İsveçrəli mütəxəssis Azərbaycan millisindəki əsas hədəfini açıqlayıb

    Fərdi
    12:00

    Naxçıvanda işçilərin sosial sığorta haqları subsidiyalaşdırıla bilər

    Maliyyə
    11:59

    Cənubi Koreyada stansiya binasının çökməsindən sonra yeddi nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    11:56

    BP AÇG-dən hasilatın həcmini açıqlayıb

    Energetika
    11:56

    Orxan Nəzərli: "Vergi Məcələsindəki dəyişikliklər strateji hədəflər nəzərə alınmaqla hazırlanıb"

    Biznes
    11:53

    "Qarabağ" avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurub

    Futbol
    11:50

    Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblər

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti