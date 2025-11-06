Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    В Азербайджане импортируемые промпарками автобусы могут освободить от НДС

    Промышленность
    • 06 ноября, 2025
    • 12:05
    В Азербайджане импортируемые промпарками автобусы могут освободить от НДС

    В Азербайджане автобусы, импортируемые и реализуемые промышленными парками, могут быть освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

    Как сообщает Report, такие изменения предусмотрены в Налоговом кодексе.

    Согласно поправкам, импорт автобусов, работающих только на электродвигателях, без установки сидений, ручек и мониторов, для промышленного производства (сборки) резидентами промышленных парков на основании подтверждающего документа, выданного органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, и реализация таких автобусов, импортируемых резидентами промышленных парков с установленными сиденьями, ручками и мониторами, будут освобождены от НДС сроком на 1 год с 1 января 2026 года.

    Кроме того, с 1 января 2027 года планируется освободить от НДС сроком на 7 лет реализацию легковых автомобилей, произведенных на территории Азербайджана, при условии осуществления промышленной сборки в полностью готовом виде, а также технологических операций на этапах покраски и сварки.

    Реализация автобусов и грузовых автомобилей, произведенных на территории страны, а также импорт запасных частей к автобусам и грузовым автомобилям для производственных целей юридическими лицами на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, будут освобождены от уплаты НДС. Для автобусов освобождение от НДС действует с 1 января 2025 года в течение 8 лет, а для грузовых автомобилей - начиная с 1 января 2026 года в течение 7 лет.

    Бюджетный пакет автобусы импорт промпарки
    Azərbaycan sənaye parklarının idxal etdiyi və satdığı avtobusları ƏDV-dən azad edə bilər

    Последние новости

    12:32

    Зеленский: Россия атаковала Украину ударными БПЛА, есть раненые

    Другие страны
    12:31

    Орхан Назарли: Поправки в Налоговый кодекс подготовлены с учетом стратегических целей

    Бизнес
    12:20

    BP раскрыла объем добычи с АЧГ за 9 месяцев 2025 года

    Энергетика
    12:16

    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит процесс модернизации армии

    Внешняя политика
    12:11

    Житель Баку: Иностранные туристы с интересом наблюдали за маршем Победы

    Внутренняя политика
    12:08
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО

    Внешняя политика
    12:05

    В Азербайджане импортируемые промпарками автобусы могут освободить от НДС

    Промышленность
    12:04

    Семь европейских стран предложили ЕК ввести пошлины на российские товары

    Другие страны
    12:02

    Объем затрат по АЧГ за 9 месяцев 2025 года снизился на 5%

    Энергетика
    Лента новостей