В Азербайджане импортируемые промпарками автобусы могут освободить от НДС

В Азербайджане автобусы, импортируемые и реализуемые промышленными парками, могут быть освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает Report, такие изменения предусмотрены в Налоговом кодексе.

Согласно поправкам, импорт автобусов, работающих только на электродвигателях, без установки сидений, ручек и мониторов, для промышленного производства (сборки) резидентами промышленных парков на основании подтверждающего документа, выданного органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, и реализация таких автобусов, импортируемых резидентами промышленных парков с установленными сиденьями, ручками и мониторами, будут освобождены от НДС сроком на 1 год с 1 января 2026 года.

Кроме того, с 1 января 2027 года планируется освободить от НДС сроком на 7 лет реализацию легковых автомобилей, произведенных на территории Азербайджана, при условии осуществления промышленной сборки в полностью готовом виде, а также технологических операций на этапах покраски и сварки.

Реализация автобусов и грузовых автомобилей, произведенных на территории страны, а также импорт запасных частей к автобусам и грузовым автомобилям для производственных целей юридическими лицами на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, будут освобождены от уплаты НДС. Для автобусов освобождение от НДС действует с 1 января 2025 года в течение 8 лет, а для грузовых автомобилей - начиная с 1 января 2026 года в течение 7 лет.