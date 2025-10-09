İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Bakıda qrip peyvəndinin vurulma məntəqələrinin siyahısı açıqlanıb

    Sağlamlıq
    • 09 oktyabr, 2025
    • 17:03
    Bakıda qrip peyvəndinin vurulma məntəqələrinin siyahısı açıqlanıb

    Ötən gündən Bakı və regionlarda ərazi üzrə ilkin səhiyyə xidməti göstərən TƏBİB tabeli tibb müəssisələrində qrip əleyhinə peyvəndlənmə prosesinə başlanılıb.

    TƏBİB-dən "Report"a verilən məlumata görə, Səhiyyə Nazirliyinin ölkəyə gətirdiyi yüksək keyfiyyətli qrip əleyhinə peyvəndlər Fransa istehsalı olan "Sanofi Pasteur" şirkətinə məxsusdur.

    Qeyd olunub ki, qrip əleyhinə inaktivləşdirilmiş vaksinlər mövsümi xarakter daşıyır və onların tətbiqi uşaqların, yaşlıların, xroniki xəstəlikləri olan şəxslərin, həmçinin tibb işçilərinin qrip və onun ağırlaşmalarından qorunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    Məlumata görə, peyvənd olunmaq istəyən vətəndaşlar regionlar üzrə rayon mərkəzi xəstəxanalarına, Bakı şəhəri üzrə isə ambulator-poliklinik xidmət göstərən ilkin səhiyyə müəssisələrinə müraciət edə bilər.

    Xatırladaq ki, peyvəndlənmə könüllülük prinsipi əsasında aparılır.

    Bakı şəhəri üzrə mövsümi qrip peyvəndinin vurulma məntəqələri aşağıdakılardır:

    Müəssisə adı

    Ünvan

    Səbail rayonu

    1

    1 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Səbail rayonu, Bül-Bül pr. 16

    2

    2 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Səbail rayonu, Lermantov 123

    3

    33 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Səbail rayonu, Bayıl qəs., Neftçi Qurban 59

    4

    34 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Səbail rayonu, Badamdar qəs.S.Xəlilov küç 1

    5

    15 nömrəli Uşaq Poliklinikası

    Səbail rayonu, Bayıl qəs. M.Usenov 29

    Nəsimi rayonu

    1

    5 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Nəsimi rayonu, Bakıxanov 42

    2

    20 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Nəsimi rayonu, 3-cü mkr. Cavadxan 22

    3

    1 nömrəli Uşaq Poliklinikası

    Nəsimi rayonu, C.Cabbarlı küç 44

    4

    12 nömrəli Uşaq Poliklinikası

    Nəsimi rayonu, 1-ci mkr. A.Məhərrəmov 25

    5

    3 nömrəli Uşaq Poliklinikası

    Nəsimi rayonu, R.Behbudov 30

    Yasamal rayonu

    1

    16 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Yasamal rayonu, İnşaatçılar 12\26

    2

    19 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Yasamal rayonu, H.Zərdabi 61

    3

    3 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Yasamal rayonu, F.İbrahimbəyov 23

    4

    39 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Yasamal rayonu, Xiyabani 25

    5

    5 nömrəli Uşaq Poliklinikası

    Yasamal rayonu, Hüseyn Cavid 20, məhəllə 528

    Binəqədi rayonu

    1

    10 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Binəqədi rayonu, 8-ci mkr Azadlıq pr 176

    2

    27 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Binəqədi rayonu, 6-cı mkr. İ.Həşimov 1

    3

    35 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Binəqədi rayonu, Binəqədi qəs.1 mədən 30

    4

    20 nomrəli uşaq poliklinikası

    Binəqədi rayonu, M.Davudov 3

    5

    Xocasən Sağlamlıq Mərkəzi

    Binəqədi rayonu, Xocasən şosesi 10.

    Nizami rayonu

    1

    26 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Nizami rayonu, 8 km Naxçıvan 43A

    2

    44 nömrəli Şəhər poliklinikası

    Nizami rayonu, Nəsimi 11

    3

    46 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Nizami rayonu, Keşlə qəs Sabir 61

    4

    17 nömrəli Uşaq Poliklinikası

    Nizami rayonu, Q.Qarayev 84

    5

    19 nömrəli Uşaq Poliklinikası

    Nizami rayonu, Babək, 75

    Nərimanov rayonu

    1

    14 nömrəli Uşaq Poliklinikası

    Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 79

    2

    4 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsi 33

    3

    7 nömrəli Uşaq Poliklinikası

    Nərimanov rayonu, Təbriz 97

    4

    37 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Nərimanov rayonu, Yusifbəyli 73

    Sabunçu rayonu

    1

    11 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Sabunçu rayonu, Bakıxanov Səməd Vurğun 8

    2

    12 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Sabunçu rayonu, Ə.Məmmədəliyev 10

    3

    2 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

    Sabunçu rayonu, Ramana kəndi, Haqverdiyev 1

    4

    21 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Sabunçu rayonu, Zabrat 1, R.Axundov 28

    5

    22 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Sabunçu rayonu, Balaxanı,Şəfqət 1

    6

    36 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Sabunçu rayonu, Pirşağı qəs. H.Əliyev küç

    7

    Bilgəh Sağlamlıq Mərkəzi

    Sabunçu rayonu, Bilgəh qəs H.Hacıağa küç 21

    8

    Kürdəxanı Sağlamlıq Mərkəzi

    Sabunçu rayonu, M.Adil küç 1

    9

    Nardaran Sağlamlıq Mərkəzi

    Sabunçu rayonu, Nardaran q. Abşeron k1

    Xətai rayonu

    1

    6 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Xətai rayonu, Əhmədli, M.Hadi 49

    2

    7 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Xətai rayonu, M.Rüstəmov 1

    3

    28 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Xətai rayonu, M.Mehdizadə 48)

    4

    38 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Xətai rayonu, Zığ yolu 22

    5

    8 nömrəli Uşaq Poliklinikası

    Xətai rayonu, Əhmədli qəs, Şıxlinski küç 59

    6

    14 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Xətai rayonu, Əhmədli qəs B.Süleymanov 20

    7

    Zığ Sağlamlıq Mərkəzi

    Xətai rayonu, Naximov küç 17

    Suraxanı rayonu

    1

    23 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Suraxanı rayonu, Hövsan H.Quliyev 10

    2

    42 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Suraxanı rayonu, Əmircan qəs. E.Həsənov 52

    3

    1 nömrəli Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası

    Suraxanı rayonu, Əmircan T.Bayramov küç.2

    4

    16 nömrəli Uşaq Poliklinikası

    Suraxanı rayonu, Hövsan O.Şabanov küç. 9

    5

    24 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Suraxanı rayonu, Suraxanı S.Bəhlulzadə 14

    6

    43 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Suraxanı rayonu, Qaraçuxur Ə.Mehbalıyev 14

    7

    Suraxanı Sağlamlıq Mərkəzi

    Suraxanı rayonu, Y.Suraxanı qəs. V.Xəlilov küç 12

    8

    Hövsan Sağlamlıq Mərkəzi

    Suraxanı rayonu, MİDA yaşayış kompleksi

    Xəzər rayonu

    1

    1 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

    Xəzər rayonu, Buzovna qəs. R.Axundova küç.2a

    2

    4 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

    Xəzər rayonu, Binə qəs F.Aynulov küç. döngə 2

    3

    45 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Xəzər rayonu, Şimali Dres.Bağlar küçəsi 2

    4

    Zirə Sağlamlıq Mərkəzi

    Xəzər rayonu, Şirvani küç. 1

    Qaradağ rayonu

    1

    13 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Qaradağ rayonu, Müşviqabad qəsəbəsi

    2

    3 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

    Qaradağ rayonu, Sahil qəs B.Əliyev 39

    3

    32 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Qaradağ rayonu, Ələt,Dəmiryolçular küçəsi 8

    4

    41 nömrəli Şəhər Poliklinikası

    Qaradağ rayonu, Buta qəs. Sovet küçəsi 9

    Pirallahı rayonu

    1

    Pirallahı Tibb Mərkəzi

    Pirallahı rayonu Kamil Rzayev küçəsi 22/13
