Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq
Sağlamlıq
- 02 noyabr, 2025
- 14:18
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, noyabrın 3-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişlidir.
Son xəbərlər
14:41
Hakan Fidan: PKK terror təşkilatı İraq və Suriyada da fəaliyyətini sonlandırmalıdırRegion
14:25
Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Çempionlar Liqasında "Arsenal"ın oyununa təyinat alıbFutbol
14:21
Peşəkar mühasib sertifikatı almaq istəyənlər üçün test imtahanının II mərhələsi keçirilibElm və təhsil
14:18
Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaqSağlamlıq
14:16
Türkiyə ilə İraq arasında təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilibRegion
14:16
Almaniyanın şımalında məktəbdə partlayışlar baş veribDigər ölkələr
14:13
Video
Abşeronda yük maşını idarəetmədən çıxaraq məhəccərlərə çırpılıbHadisə
14:10
Sabah bəzi magistral yollarda görmə məhdudlaşacaqEkologiya
14:00