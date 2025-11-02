Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей
Здоровье
- 02 ноября, 2025
- 14:43
Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала медико-метеорологический прогноз.
Как сообщили Report в службе, 3 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные погодные условия, в основном благоприятные для метеочувствительных людей.
