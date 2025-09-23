İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Sağlamlıq
    • 23 sentyabr, 2025
    • 03:45
    Parasetamol hamiləlik zamanı autizm riskini artırır

    ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, ölkənin Qida və Dərman Administrasiyası hamiləlik zamanı asetaminofen (parasetamol və ya Tylenol kimi də tanınır) istifadəsinin uşaqlarda autizm riskini artırdığını tövsiyə edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    O qeyd edib ki, təxminən 20 il əvvəl ABŞ-da autizm hər 10 000 uşaqdan yalnız 1-də olub: Lakin son illərdə bu rəqəm xeyli artıb. İndi isə hər 31 uşaqdan birinə diaqnoz qoyulur".

    O əlavə edib ki, bəzi ştatlarda, o cümlədən Kaliforniyada autizm hər 12 oğlandan birində müşahidə olunur.

    В США будут уведомлять, что парацетамол при беременности повышает риск аутизма

