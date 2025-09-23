Parasetamol hamiləlik zamanı autizm riskini artırır
Sağlamlıq
- 23 sentyabr, 2025
- 03:45
ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, ölkənin Qida və Dərman Administrasiyası hamiləlik zamanı asetaminofen (parasetamol və ya Tylenol kimi də tanınır) istifadəsinin uşaqlarda autizm riskini artırdığını tövsiyə edəcək.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
O qeyd edib ki, təxminən 20 il əvvəl ABŞ-da autizm hər 10 000 uşaqdan yalnız 1-də olub: Lakin son illərdə bu rəqəm xeyli artıb. İndi isə hər 31 uşaqdan birinə diaqnoz qoyulur".
O əlavə edib ki, bəzi ştatlarda, o cümlədən Kaliforniyada autizm hər 12 oğlandan birində müşahidə olunur.
