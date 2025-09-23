В США будут уведомлять, что парацетамол при беременности повышает риск аутизма

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США будет информировать о том, что употребление ацетаминофена (также известен как парацетамол или Tylenol) во время беременности повышает риски возникновения аутизма у детей.

Как передает Report, об этом он сообщил журналистам пресс-пула в Белом доме.

"С этого момента FDA будет уведомлять врачей о том, что использование ацетаминофена, широко известного как Tylenol, во время беременности может быть связано с очень высоким риском развития аутизма", - сказал он.

Д. Трамп отметил, что около 20 лет назад аутизм встречался только у 1 из 10 тыс. детей в США. Однако за последние годы этот показатель значительно вырос: теперь заболевание фиксируется у каждого 31-го ребенка. При этом он добавил, что в некоторых штатах, в числе которых Калифорния, аутизм наблюдается у каждого 12-го мальчика.