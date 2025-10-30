Nazir müavini: Səhiyyə sahəsində maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi istiqamətində işlər görülür
- 30 oktyabr, 2025
- 11:25
Azərbaycanın səhiyyə sahəsində maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi istiqamətində işlər görülür.
"Report" xəbər verir ki, bunu səhiyyə nazirinin müavini Rasim İsmayılov 27-ci Azərbaycan Beynəlxalq Tibb İnnovasiyaları Sərgisi - "Medinex 2025"in açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, bu sərgi səhiyyə sahəsində yeni əməkdaşlıqlar üçün mühüm platformadır:
"Medinex 2025" səhiyyə mütəxəssislərinin yeniliklərlə tanışlığı, mövcud tərəfdaşlıqların inkişafı, yeni əməkdaşlıqların qurulması baxımından mühüm platformadır və bu tədbir milli səhiyyə sisteminin innovativ inkişafına töhfə verir".
