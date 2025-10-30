İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Nazir müavini: Səhiyyə sahəsində maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi istiqamətində işlər görülür

    Sağlamlıq
    • 30 oktyabr, 2025
    • 11:25
    Nazir müavini: Səhiyyə sahəsində maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi istiqamətində işlər görülür

    Azərbaycanın səhiyyə sahəsində maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi istiqamətində işlər görülür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu səhiyyə nazirinin müavini Rasim İsmayılov 27-ci Azərbaycan Beynəlxalq Tibb İnnovasiyaları Sərgisi - "Medinex 2025"in açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu sərgi səhiyyə sahəsində yeni əməkdaşlıqlar üçün mühüm platformadır:

    "Medinex 2025" səhiyyə mütəxəssislərinin yeniliklərlə tanışlığı, mövcud tərəfdaşlıqların inkişafı, yeni əməkdaşlıqların qurulması baxımından mühüm platformadır və bu tədbir milli səhiyyə sisteminin innovativ inkişafına töhfə verir".

    maddi-texniki baza "Medinex 2025 Rasim İsmayılov səhiyyə

