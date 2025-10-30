Замминистра: Ведется работа по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения
Здоровье
- 30 октября, 2025
- 11:52
В Азербайджане ведется работа по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов на церемонии открытия 27-й Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций (Medinex 2025).
По его словам, данная выставка является важной площадкой для налаживания новых связей в сфере здравоохранения:
"Medinex 2025 - это значимая площадка для ознакомления специалистов в области здравоохранения с инновациями. Мероприятие способствует укреплению существующих партнерских связей и установлению новых, что в свою очередь вносит свой вклад в инновационное развитие национальной системы здравоохранения".
