    Замминистра: Ведется работа по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения

    Здоровье
    • 30 октября, 2025
    • 11:52
    Замминистра: Ведется работа по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения

    В Азербайджане ведется работа по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов на церемонии открытия 27-й Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций (Medinex 2025).

    По его словам, данная выставка является важной площадкой для налаживания новых связей в сфере здравоохранения:

    "Medinex 2025 - это значимая площадка для ознакомления специалистов в области здравоохранения с инновациями. Мероприятие способствует укреплению существующих партнерских связей и установлению новых, что в свою очередь вносит свой вклад в инновационное развитие национальной системы здравоохранения".

