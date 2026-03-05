İranın Naxçıvana dron hücumunda xəsarət alanlardan üçü evə buraxılıb
Sağlamlıq
- 05 mart, 2026
- 22:07
İranın Naxçıvan Muxtar Respublikasına dron hücumu zamanı xəsarət alan şəxslərdən üçü evə buraxılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, yaralılardan üçünün vəziyyəti qənaətbəxş olduğu üçün ambulator müalicə üçün evə göndərilib.
Xəsarət alanlardan birinin – Əsəd Cəfərovun müalicəsi isə xəstəxanada davam etdirilir. Onun həkim nəzarətində olduğu bildirilir.
Xatırladaq ki, İrandan Naxçıvana martın 5-də günorta radələrində dron hücumları həyata keçirilib. Dronlardan biri Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının terminal binasına, digəri isə Şəkərabad kəndindəki məktəb binasının yaxınlığına düşüb. Nəticədə 4 nəfər xəsarət alıb.
Son xəbərlər
22:29
Şahbaz Şərif İranın Azərbaycana dron hücumu ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edibXarici siyasət
22:26
İş adamı Merçant Trampa qarşı sui-qəsddə İranın əli olduğunu bildiribDigər ölkələr
22:20
Monteneqro XİN: İranın Naxçıvana dron hücumları bütün region üçün təhlükə yaradırXarici siyasət
22:18
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sərhədçi" "Ordu"nu məğlub edibKomanda
22:17
Zelenski: ABŞ Ukraynaya İran dronları ilə mübarizədə dəstək barədə sorğu göndəribDigər ölkələr
22:15
Azərbaycan ombudsmanı İranın Naxçıvana dron hücumunu qınayıbDaxili siyasət
22:07
İranın Naxçıvana dron hücumunda xəsarət alanlardan üçü evə buraxılıbSağlamlıq
22:04
BMT: İranın Naxçıvana dron hücumu Azərbaycanın suverenliyinin açıq-aydın pozulmasıdırXarici siyasət
22:00
Foto