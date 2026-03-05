Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Трое пострадавших при ударах иранских БПЛА по Нахчывану выписаны домой

    • 05 марта, 2026
    • 22:15
    Трое пострадавших при ударах иранских БПЛА по Нахчывану выписаны домой

    Трое пострадавших при ударах иранских дронов по Нахчыванской АР выписаны домой.

    Как сообщает местное бюро Report, медики отправили раненых на амбулаторное лечение, поскольку их состояние было признано удовлетворительным.

    Лечение одного из пострадавших, Асада Джафарова, продолжается в стационаре под наблюдением врачей.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

