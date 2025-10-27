İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Həkim-onkoloq: Azərbaycanda kişilərdə süd vəzi xərçənginin aşkarlanmasında artım var

    Sağlamlıq
    • 27 oktyabr, 2025
    • 12:38
    Həkim-onkoloq: Azərbaycanda kişilərdə süd vəzi xərçənginin aşkarlanmasında artım var
    Nərmin Axundova

    Azərbaycanda kişilərdə süd vəzi xərçənginin aşkarlanmasında artım müşahidə olunur.

    Bunu "Report"a açıqlamasında həkim-onkoloq Nərmin Axundova "Fərqində ol: Ümumdünya Süd Vəzi Xərçəngi ilə mübarizə ayı" adlı tədbir çərçivəsində deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu artım xəstəliyin artması hesabına qeydə alınmır, sadəcə olaraq ölkədə kişilər də süd vəzi xərçəngi riskini gözə alaraq müayinələrə cəlb edilir:

    "Çünki əvvəllər kişilər süd vəzi xərçəngi üçün müayinələrə gəlməkdən utanırdılar. Nəticədə daha gecikmiş mərhələlərdə müraciət edirdilər. Süd vəzi xərçənginin çox ağır ağrı simptomları yoxdur. Ona görə də kişilər həkimə müayinəyə yalnız gilənin batması, yaxud toxunduqda ağrı hiss etmələri səbəbindən gəlirdilər. İndi isə dəyişiklik hiss olunur və kişilər daha erkən vaxtlardan müayinələrə cəlb olunurlar"

    Həkim-onkoloq həmçinin bildirib ki, hazırda hər səkkiz qadından birində süd vəzi xərçəngi aşkarlanırsa, bu göstərici kişilərdə daha azdır.

    Xatırladaq ki, oktyabr Ümumdünya Süd Vəzi Xərçəngi ilə Mübarizə ayıdır.

    süd vəzi xərçəngi Onkoloq Həkim
    Врач-онколог: В Азербайджане у мужчин стали чаще выявлять рак молочной железы

    Son xəbərlər

    13:30

    Azərbaycan Rusiyadan hindtoyuğu ətinin alışını kəskin artırıb

    Biznes
    13:17

    Gümrüdəki etiraz aksiyasından sonra 41 nəfər barəsində cinayət işi açılıb

    Region
    13:14

    Yannik Sinner karyerası boyu 50 milyon dollar qazanan 8-ci tennisçi olub

    Fərdi
    13:06

    Ortamüddətli perspektivdə Ermənistanın dövlət borcunun ÜDM-in 54 %-nə qədər artması gözlənilir

    Region
    13:01
    Foto

    "Baku Steel Art" 2-ci Beynəlxalq Metal Simpoziumu öz işinə başlayıb

    Biznes
    13:00

    Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    12:59

    Audiovizual Şura MTV-nin cərimələnməsi üçün məhkəməyə müraciət edib

    Media
    12:54

    Qırğızıstan Prezidenti Mərkəzi Asiya və ABŞ liderlərinin sammitində iştirak edəcək

    Region
    12:52

    Bakıdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 35 %-i yenilənib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti