Врач-онколог: В Азербайджане у мужчин стали чаще выявлять рак молочной железы
Здоровье
- 27 октября, 2025
- 13:24
В Азербайджане у мужчин стали чаще выявлять рак молочной железы.
Об этом Report заявила врач-онколог Нармин Ахундова на мероприятии в рамках всемирного месяца борьбы с раком молочной железы.
По ее словам, этот рост связан не с ростом заболеваемости, а с тем, что мужчины также стали проходить обследования на рак молочной железы.
"Ранее мужчины стеснялись проходить подобные обследования. По этой причине они чаще обращались на более поздних стадиях, уже при явных симптомах, таких как западение соска или боль при прикосновении. Сейчас же ситуация изменилась, поэтому болезнь выявляется у мужчин на более ранних сроках", - заявила она.
