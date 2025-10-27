Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Врач-онколог: В Азербайджане у мужчин стали чаще выявлять рак молочной железы

    Здоровье
    • 27 октября, 2025
    • 13:24
    Врач-онколог: В Азербайджане у мужчин стали чаще выявлять рак молочной железы

    В Азербайджане у мужчин стали чаще выявлять рак молочной железы.

    Об этом Report заявила врач-онколог Нармин Ахундова на мероприятии в рамках всемирного месяца борьбы с раком молочной железы.

    По ее словам, этот рост связан не с ростом заболеваемости, а с тем, что мужчины также стали проходить обследования на рак молочной железы.

    "Ранее мужчины стеснялись проходить подобные обследования. По этой причине они чаще обращались на более поздних стадиях, уже при явных симптомах, таких как западение соска или боль при прикосновении. Сейчас же ситуация изменилась, поэтому болезнь выявляется у мужчин на более ранних сроках", - заявила она.

    рак молочной железы Нармин Ахундова обследования
    Həkim-onkoloq: Azərbaycanda kişilərdə süd vəzi xərçənginin aşkarlanmasında artım var

    Последние новости

    13:50

    Министр Словении: Азербайджан может стать ключевым партнером ЕС в области цифровых технологий - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    13:48

    Кыргызстан и Азербайджан планируют провести заседание межправкомиссии в декабре

    Внешняя политика
    13:41

    Аудиовизуальный совет требует наказать MTV за нарушение закона о защите детей

    Медиа
    13:33

    Литва может активировать статью 4 Устава НАТО из-за ситуации у границ с Беларусью

    Другие страны
    13:24

    Врач-онколог: В Азербайджане у мужчин стали чаще выявлять рак молочной железы

    Здоровье
    13:14

    AYNA обновило 35% автобусного парка для междугородних перевозок из Баку

    Инфраструктура
    13:09

    Против 41 человека возбуждены уголовные дела после акции протеста в Гюмри

    В регионе
    13:04

    В Милли Меджлисе пройдет международная парламентская конференция

    Милли Меджлис
    13:03
    Фото

    Второй Международный Симпозиум "Baku Steel Art" стартовал в Баку

    Бизнес
    Лента новостей