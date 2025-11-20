Gələn ilin əvvəlində Yeni Klinikada onlayn növbə sistemi tam tətbiq olunacaq
Sağlamlıq
- 20 noyabr, 2025
- 13:40
Növbəti ilin yanvar-fevral aylarında Yeni Klinikada onlayn növbə sistemi tam tətbiq olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in icraçı direktoru Vüqar Qurbanov Yeni Klinikada təşkil olunmuş brifinqdə deyib.
O bildirib ki, həmin dövrdən sonra vətəndaşların fiziki növbə götürməsinə ehtiyac qalmayacaq:
"Hazırda bəzi tibbi xidmətlər üzrə onlayn mövcuddursa, sözügedən dövrdən etibarən artıq bütün tibbi xidmətlər onlayn olacaq".
