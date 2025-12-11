İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Bu ilin ilk 6 ayında Xəzər Tibb Mərkəzinə 90 minə yaxın müraciət daxil olub

    Sağlamlıq
    • 11 dekabr, 2025
    • 11:15
    Bu ilin ilk 6 ayında Xəzər Tibb Mərkəzinə 90 minə yaxın müraciət daxil olub

    Bu ilin ilk 6 ayında Xəzər Tibb Mərkəzinə 90 minə yaxın müraciət daxil olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Marketinq və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Aynurə Əhmədova Xəzər Tibb Mərkəzinə təşkil olunan mediatur zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, sözügedən dövrdə mərkəzdə ümumilikdə 248 mindən artıq xidmət göstərilib və icbari tibbi sığorta ilə 821 cərrahi xidmət icra edilib:

    "Hazırda Mərkəz diaqnostik və müalicə məqsədli müasir tibbi avadanlıqlarla (elektromiyoqrafiya (əzələ hərəkətlərinin elektrik aktivliyini ölçmək üçün istifadə olunur), treadmil üzrə stres test, holter müayinəsi, qastroskopiya, spirometriya, kolonoskopiya, ultrasəs müayinəsi, bronxoskopiya, kolposkopiya, elektrokardioqrafiya və Avastin inyeksiyası üçün xüsusi avadanlıqlar) təmin edilib".

    İcbari Tibbi Sığorta Tibbi Xidmətlər

    Son xəbərlər

    11:42

    FHN gəmi istifadəçilərini təhlükəsiz istismarı qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır

    Hadisə
    11:38
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə HDQ-ləri naviqasiya sistemlərinin inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparıblar

    Hərbi
    11:37

    Myanmada xəstəxanaya hücum nəticəsində 30-dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    11:37
    Foto

    Ramin Məmmədov BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 11-ci Qlobal Forumunda iştirak edəcək

    Din
    11:37

    Milli Süni İntellekt Mərkəzi data mərkəzi qurur

    İKT
    11:31

    Xəzər Tibb Mərkəzində Travma Mərkəzi qurulacaq

    Sağlamlıq
    11:30

    Azərbaycan XİN Burkina Fasonu Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:24

    Azərbaycan İsveçrə ilə layihə portfelinin formalaşdırılmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    11:22

    BP: Azərbaycandakı boru kəmərlərində elektrik təsirinə qarşı yeni qoruma mexanizmləri işə salınır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti