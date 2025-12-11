Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Хазарский медицинский центр принял 90 тыс. пациентов за первое полугодие

    Здоровье
    • 11 декабря, 2025
    • 12:07
    Хазарский медицинский центр принял 90 тыс. пациентов за первое полугодие

    В Хазарский медицинский центр в первом полугодии 2025 года поступило около 90 тыс. обращений.

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Айнура Ахмедова в ходе медиатура в Хазарский медицинский центр.

    По словам Ахмедовой, за указанный период Центр оказал в общей сложности более 248 тыс. медицинских услуг.

    По ее словам, за указанный период центр оказал в общей сложности более 248 тыс. услуг и выполнил 821 хирургическую операцию в рамках программы обязательного медицинского страхования.

    "В настоящее время Центр оснащен современным медицинским оборудованием для диагностических и терапевтических целей. В нашем арсенале есть электромиография для измерения электрической активности мышечных движений, стресс-тест на беговой дорожке, известный как тредмил-тест, оборудование для холтеровского мониторирования, гастроскопии, спирометрии и колоноскопии," - отметила Ахмедова.

    Она также добавила, что центр располагает передовым ультразвуковым оборудованием, аппаратурой для бронхоскопии, кольпоскопии, электрокардиографии и специальным оборудованием для инъекций Авастина - препарата, активно применяемого в офтальмологии и онкологии.

    Лента новостей