Хазарский медицинский центр принял 90 тыс. пациентов за первое полугодие

В Хазарский медицинский центр в первом полугодии 2025 года поступило около 90 тыс. обращений.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Айнура Ахмедова в ходе медиатура в Хазарский медицинский центр.

По ее словам, за указанный период центр оказал в общей сложности более 248 тыс. услуг и выполнил 821 хирургическую операцию в рамках программы обязательного медицинского страхования.

"В настоящее время Центр оснащен современным медицинским оборудованием для диагностических и терапевтических целей. В нашем арсенале есть электромиография для измерения электрической активности мышечных движений, стресс-тест на беговой дорожке, известный как тредмил-тест, оборудование для холтеровского мониторирования, гастроскопии, спирометрии и колоноскопии," - отметила Ахмедова.

Она также добавила, что центр располагает передовым ультразвуковым оборудованием, аппаратурой для бронхоскопии, кольпоскопии, электрокардиографии и специальным оборудованием для инъекций Авастина - препарата, активно применяемого в офтальмологии и онкологии.