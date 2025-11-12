İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Sağlamlıq
    • 12 noyabr, 2025
    • 11:48
    Azərbaycanda bu il vərəmə yoluxmada azalma müşahidə olunub - RƏSMİ

    Azərbaycanda vərəm xəstəliyinə yoluxma göstəricilərində azalma müşahidə olunur.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Səhiyyə Nazirliyi Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu ilin ilk 10 ayı ərzində 1743 nəfərdə vərəm xəstəliyi aşkarlanıb. Ötən ilin eyni dövründə isə bu göstərici 2116 nəfər təşkil edib.

    "Vərəmə qarşı profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi və erkən diaqnostika imkanlarının genişlənməsi bu azalmaya müsbət təsir göstərib", - məlumatda qeyd olunub.

