Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В Азербайджане снизилась заболеваемость туберкулезом в 2025 году

    Здоровье
    • 12 ноября, 2025
    • 12:08
    В Азербайджане снизилась заболеваемость туберкулезом в 2025 году

    В Азербайджане зафиксировано снижение заболеваемости туберкулезом в 2025 году.

    Об этом сообщили Report в Научно-исследовательском институте легочных заболеваний Министерства здравоохранения.

    В январе-октябре 2025 года туберкулез выявлен у 1 743 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года - у 2 116.

    По данным института, сокращение числа случаев связано с усилением профилактических мер и расширением возможностей ранней диагностики заболевания.

    заболеваемость туберкулезом Азербайджан Минздрав
    Azərbaycanda bu il vərəmə yoluxmada azalma müşahidə olunub - RƏSMİ
    Tuberculosis incidence declines in Azerbaijan in 2025

    Последние новости

    12:14

    Бюльбюльоглу назвал неверным решением отсутствие финансирования кино в бюджете 2026 года

    Милли Меджлис
    12:08

    В Азербайджане снизилась заболеваемость туберкулезом в 2025 году

    Здоровье
    12:02

    Утверждена новая структура Минкультуры Нахчыванской АР

    Внутренняя политика
    11:58

    Израиль открыл КПП "Зиким" для доставки гуманитарной помощи на север Газы

    Другие страны
    11:49

    Депутат Верховной Рады: Украина ежемесячно мобилизует около 30 тыс. человек

    Другие страны
    11:40

    Лидеры движения Gen-Z в Непале вручили правительству соглашение из 9 пунктов

    Другие страны
    11:35

    Тимур Хусанов: Узбекистану необходимо вступление в ВТО и развитие связности с Азербайджаном

    Инфраструктура
    11:29

    В праздничные дни из Баку и регионов перевезено более 61 тысяч пассажиров

    Инфраструктура
    11:22

    МИД Ирана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного самолета

    В регионе
    Лента новостей