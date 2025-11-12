В Азербайджане снизилась заболеваемость туберкулезом в 2025 году
Здоровье
12 ноября, 2025
- 12:08
В Азербайджане зафиксировано снижение заболеваемости туберкулезом в 2025 году.
Об этом сообщили Report в Научно-исследовательском институте легочных заболеваний Министерства здравоохранения.
В январе-октябре 2025 года туберкулез выявлен у 1 743 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года - у 2 116.
По данным института, сокращение числа случаев связано с усилением профилактических мер и расширением возможностей ранней диагностики заболевания.
