В Азербайджане снизилась заболеваемость туберкулезом в 2025 году

В Азербайджане зафиксировано снижение заболеваемости туберкулезом в 2025 году.

Об этом сообщили Report в Научно-исследовательском институте легочных заболеваний Министерства здравоохранения.

В январе-октябре 2025 года туберкулез выявлен у 1 743 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года - у 2 116.

По данным института, сокращение числа случаев связано с усилением профилактических мер и расширением возможностей ранней диагностики заболевания.