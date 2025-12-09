Araşdırma: Yerimə tərzindəki dəyişiklik parkinson xəstəliyinin inkişafını proqnozlaşdıra bilər
- 09 dekabr, 2025
- 08:02
Yerimə tərzində ilk baxışdan əhəmiyyətsiz görünən dəyişiklik ilk simptomlar ortaya çıxmazdan təxminən doqquz il əvvəl parkinson xəstəliyinin inkişafını proqnozlaşdıra bilər.
"Report" xəbər verir ki, beynəlxalq alimlər komandası 50 yaşdan yuxarı 1051 nəfərin 10 illik məlumatlarını təhlil edərək bu nəticəyə gəlib. Tədqiqat "Annals of Neurology" jurnalında dərc olunub.
Təcrübə zamanı hər bir iştirakçı bel hissəsində kiçik bir sensor gəzdirib, tədqiqatçılar isə dönmə parametrlərini – sürətini, bucağını və istiqaməti dəyişmək üçün lazım olan vaxtı qeydə alıblar.
Məlum olub ki, məhz maksimal bucaq sürətinin (hərəkət zamanı maksimal dönmə sürəti) azalması gələcək xəstəlik inkişafı ilə ən etibarlı şəkildə əlaqəlidir. Göstəricilər rəsmi diaqnozdan orta hesabla 8,8 il əvvəl pisləşməyə başlayıb. Nəticələri yoxlamaq üçün yaradılmış maşın modeli yaş, cinsiyyət və dönmə sürətini nəzərə alaraq parkinsonizmi yüksək dəqiqliklə proqnozlaşdırıb.
Müəlliflər qeyd ediblər ki, geyilə bilən sensorların köməyi ilə əldə edilən bu cür sadə ölçmələr həkimlərə xəstəliyin ən erkən mərhələsində müdaxilə etmək üçün nadir imkan verə bilər. Əgər dönmə məlumatları digər erkən markerlərlə birləşdirilsə, xəstəlik hərəkət qabiliyyətlərini pozmağa başlamazdan xeyli əvvəl risk qrupundakı insanları aşkar etmək mümkün olacaq, bu isə parkinsonun inkişafını ləngidə bilən neyroprotektiv üsulların daha sürətli sınaqdan keçirilməsi və hazırlanması deməkdir.