    Исследование: Изменение походки может предсказывать развитие болезни Паркинсона

    Здоровье
    • 09 декабря, 2025
    • 07:36
    Незначительное на первый взгляд изменение походки может предсказывать развитие болезни Паркинсона почти за девять лет до появления первых симптомов.

    Как передает Report, к такому выводу пришла международная команда ученых, проанализировав 10-летние данные 1 051 человека старше 50 лет. Работа опубликована в журнале Annals of Neurology (AN).

    Во время эксперимента каждый участник носил небольшой датчик на пояснице, а исследователи фиксировали параметры поворота: скорость, угол и время, необходимое для смены направления.

    Оказалось, что именно снижение пиковой угловой скорости - максимальной скорости разворота при движении - надежнее всего связано с будущим развитием заболевания. Показатели начинали ухудшаться в среднем за 8,8 года до официального диагноза. Машинная модель, созданная для проверки результатов, учитывала возраст, пол и скорость поворота и предсказывала паркинсонизм с высокой точностью.

    Авторы отмечают, что столь простые измерения, полученные с помощью носимых сенсоров, могут дать врачам редкую возможность вмешаться на самой ранней стадии. Если объединить данные о поворотах с другими ранними маркерами, станет возможным выявлять людей из группы риска задолго до того, как болезнь начнет разрушать моторику - а значит, быстрее тестировать и разрабатывать нейропротективные методы, способные замедлить прогрессирование Паркинсона.

