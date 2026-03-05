AQTA: Gürcüstan və Türkiyədən gətirilən 73 tondan çox toxumluq kartof məhv edilib
Sağlamlıq
- 05 mart, 2026
- 16:59
Gürcüstan və Türkiyədən Azərbaycana gətirilən 73 tondan çox toxumluq kartof məhv edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, nəzarət tədbirləri çərçivəsində "ROSTA M" MMC-nin Gürcüstandan idxal etdiyi 48 750 kq və fiziki şəxs Sanıyev Xəyyam Əsəd oğlunun Türkiyədən idxal etdiyi 24 800 kq toxumluq kartof məhsuluna AQTA müfəttişləri baxış keçirib.
Yoxlama zamanı götürülən nümunələrin laborator müayinəsi nəticəsində karantin tətbiq edilən kartof yumrularında halqavari bakterial çürümə aşkarlanıb.
Məhsul partiyalarının gömrük ərazisinin hüdudlarından kənara çıxarılması, məhv edilməsi və ya utilizasiyası barədə qərar qəbul edilərək məhv edilib.
Son xəbərlər
18:08
Video
İran və regiondakı hadisələrlə bağlı "Baku TV" və "Haber Global" birgə yayım edəcəkMedia
18:08
Estoniya İranın hücumları fonunda Azərbaycanı dəstəkləyibXarici siyasət
18:02
Sunniya Durrani-Camal: "Azərbaycan regionlar arasında strateji enerji körpüsü rolunda möhkəmlənib"Energetika
18:02
Moldova parlamentinin deputatı: Azərbaycana qarşı barbar hücumunu pisləyirikXarici siyasət
17:58
Bahar Muradova: İranın Naxçıvana hücumu ilə Azərbaycanı münaqişəyə cəlb etmək cəhdi uğursuz olacaqXarici siyasət
17:56
Livan İran vətəndaşları üçün vizasız rejimi ləğv etmək qərarına gəlibDigər ölkələr
17:51
Moldovanın xarici işlər naziri Azərbaycana gələcəkXarici siyasət
17:51
İsrail Əlborz əyalətində İran qərargahına zərbələr endiribDigər ölkələr
17:49
Foto