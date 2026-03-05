İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    AQTA: Gürcüstan və Türkiyədən gətirilən 73 tondan çox toxumluq kartof məhv edilib

    Sağlamlıq
    • 05 mart, 2026
    • 16:59
    AQTA: Gürcüstan və Türkiyədən gətirilən 73 tondan çox toxumluq kartof məhv edilib

    Gürcüstan və Türkiyədən Azərbaycana gətirilən 73 tondan çox toxumluq kartof məhv edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, nəzarət tədbirləri çərçivəsində "ROSTA M" MMC-nin Gürcüstandan idxal etdiyi 48 750 kq və fiziki şəxs Sanıyev Xəyyam Əsəd oğlunun Türkiyədən idxal etdiyi 24 800 kq toxumluq kartof məhsuluna AQTA müfəttişləri baxış keçirib.

    Yoxlama zamanı götürülən nümunələrin laborator müayinəsi nəticəsində karantin tətbiq edilən kartof yumrularında halqavari bakterial çürümə aşkarlanıb.

    Məhsul partiyalarının gömrük ərazisinin hüdudlarından kənara çıxarılması, məhv edilməsi və ya utilizasiyası barədə qərar qəbul edilərək məhv edilib.

    AQTA: Gürcüstan və Türkiyədən gətirilən 73 tondan çox toxumluq kartof məhv edilib
    AQTA: Gürcüstan və Türkiyədən gətirilən 73 tondan çox toxumluq kartof məhv edilib
    AQTA: Gürcüstan və Türkiyədən gətirilən 73 tondan çox toxumluq kartof məhv edilib
    AQTA: Gürcüstan və Türkiyədən gətirilən 73 tondan çox toxumluq kartof məhv edilib

    Foto
    АПБА: Уничтожено более 73 тонн семенного картофеля, ввезенного из Грузии и Турции

    Son xəbərlər

    18:08
    Video

    İran və regiondakı hadisələrlə bağlı "Baku TV" və "Haber Global" birgə yayım edəcək

    Media
    18:08

    Estoniya İranın hücumları fonunda Azərbaycanı dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    18:02

    Sunniya Durrani-Camal: "Azərbaycan regionlar arasında strateji enerji körpüsü rolunda möhkəmlənib"

    Energetika
    18:02

    Moldova parlamentinin deputatı: Azərbaycana qarşı barbar hücumunu pisləyirik

    Xarici siyasət
    17:58

    Bahar Muradova: İranın Naxçıvana hücumu ilə Azərbaycanı münaqişəyə cəlb etmək cəhdi uğursuz olacaq

    Xarici siyasət
    17:56

    Livan İran vətəndaşları üçün vizasız rejimi ləğv etmək qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    17:51

    Moldovanın xarici işlər naziri Azərbaycana gələcək

    Xarici siyasət
    17:51

    İsrail Əlborz əyalətində İran qərargahına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    17:49
    Foto

    Abşeronda 425 cüdoçu kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan verib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti