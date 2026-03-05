АПБА: Уничтожено более 73 тонн семенного картофеля, ввезенного из Грузии и Турции

Уничтожено более 73 тонн семенного картофеля, ввезенного в Азербайджан из Грузии и Турции.

Как сообщает Report, информацию распространило Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

В рамках контрольных мероприятий инспекторы АПБА исследовали образцы партий семенного картофеля: 48 750 кг продукции, импортированной ООО ROSTA M из Грузии, и 24 800 кг, ввезенных из Турции физическим лицом Саныевым Хайямом Асад оглу.

В результате лабораторного исследования в клубнях картофеля была обнаружена кольцевая бактериальная гниль.

"Принято решение о вывозе партий продукции за пределы таможенной территории и их уничтожении", - говорится в сообщении.