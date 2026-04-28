Akademik Zərifə Əliyevanın 103 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilib
- 28 aprel, 2026
- 12:48
Akademik Zərifə Əliyevanın 103 illiyinə və Milli Oftalmologiya Mərkəzinin 80 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbirdə Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin həkimləri, ölkənin müxtəlif bölgələrindən olan oftalmoloqlar və alimlər elmi məruzələrlə çıxış ediblər.
Konfransa həmçinin Türkiyə, Rusiya, İtaliya, Özbəkistan və digər ölkələrdən ümumilikdə 300-ə yaxın tanınmış mütəxəssis qatılıb.
Tədbir çərçivəsində səhiyyə naziri Teymur Musayev son illərdə Mərkəzdə həyata keçirilən fəaliyyətlər barədə fikirlərini bölüşüb:
"Ötən il ilk dəfə yerli meyit donordan gözün buynuz qişası transplantasiya edilib. Bu gün artıq biz Göz Bankının birgə açılışını edəcəyik. Təbii ki, bu uğurlar Mərkəzdə peşəkar idarəetmədən, ciddi yüksəkixtisaslı kadr potensialından və müasir texnoloji bazadan xəbər verir".
Milli Oftalmologiya Mərkəzinin direktoru Elmar Qasımov Zərifə Əliyevanın Oftalmologiya sahəsində gördüyü işlərdən danışıb:
"Zərifə xanımın xarici dillərə tərcümə olunmuş 200-ə yaxın elmi əsəri var. Həmin əsərlərin onlarla həkimə iş həyatında çox faydası olub. Akademik Zərifə Əliyeva Azərbaycanda bir zamanlar geniş yayılmış traxomanın tədqiqi və aradan qaldırılması, eləcə də peşə ilə bağlı göz xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi sahəsində mühüm elmi nailiyyətlər əldə edib".
Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli qeyd edib ki, bu gün böyük nüfuz qazanan Milli Oftalmologiya Mərkəzi daha da inkişaf etməkdədir:
"Mərkəzin fəaliyyətindəki uğurlar ildən ilə artmaqdadır. Bu da ölkəmizdə səhiyyə sisteminə göstərilən diqqətin bariz nümunəsidir".
Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanovun sözlərinə görə, Milli Oftalmologiya Mərkəzində çalışmaq Zərifə xanıma qismət olmasa da, onun buraxdığı izlər bu sahədə çalışan hər kəs üçün bir işıqdır:
"Təkcə Azərbaycanda deyil, keçmiş SSRİ-də, eləcə də dünyanın bir çox yerində Zərifə xanımın elmi fəaliyyəti, verdiyi töhfələr alqışla qarşılanıb".
Türk Cümhuriyyətləri Oftalmologiya Dərnəyinin sədri Önər Gəlişkən təşkil olunan tədbirin əhəmiyyətini vurğulayıb:
"Bu konfrans oftalmologiya sahəsində əldə olunan son elmi nailiyyətlərin və müasir tibbi texnologiyaların müzakirəsi, yerli və xarici mütəxəssislər arasında təcrübə mübadiləsinin aparılması üçün mühüm platformadır. Konfransın əsas məqsədi oftalmologiyanın aktual problemlərinin müzakirəsi, yeni diaqnostika və müalicə metodlarının təhlili, həmçinin gələcək inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsidir".
Konfrans müzakirələrlə davam edib.