В Баку состоялась конференция, посвященная 103-летию академика Зарифы Алиевой

В Баку состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная 103-летию академика Зарифы Алиевой и 80-летию Национального центра офтальмологии.

Как сообщает Report, на мероприятии с научными докладами выступили врачи Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой, офтальмологи и ученые из различных регионов страны.

В конференции приняли участие министр здравоохранения Теймур Мусаев, директор Национального центра офтальмологии Эльмар Гасымов, президент НАНА академик Иса Габиббейли, а также около 300 известных специалистов из Турции, России, Италии, Узбекистана и других стран.