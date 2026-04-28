В Баку состоялась конференция, посвященная 103-летию академика Зарифы Алиевой
- 28 апреля, 2026
- 13:41
В Баку состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная 103-летию академика Зарифы Алиевой и 80-летию Национального центра офтальмологии.
Как сообщает Report, на мероприятии с научными докладами выступили врачи Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой, офтальмологи и ученые из различных регионов страны.
В конференции приняли участие министр здравоохранения Теймур Мусаев, директор Национального центра офтальмологии Эльмар Гасымов, президент НАНА академик Иса Габиббейли, а также около 300 известных специалистов из Турции, России, Италии, Узбекистана и других стран.
