Зоопарки в США начали прививать животных от коронавируса

Сотрудники зоопарков Franklin и Stone начали вакцинацию животных, восприимчивых к заражению коронавирусом.

Сотрудники зоопарков Franklin и Stone начали вакцинацию животных, восприимчивых к заражению коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте зоопарков Новой Англии (регион на северо-востоке США).

"Хотя у нас не было случаев заражения COVID-19 среди животных в зоопарках Новой Англии Franklin и Stone, эта вакцина является важной профилактической мерой для защиты видов, восприимчивых к заражению вирусом", - сказал старший ветеринар зоопарка Новой Англии Крис Бонар.

В первую очередь вакцину получат животные, подверженные наибольшему риску заражения коронавирусом, - приматы, кошачьи и куньи. Для вакцинации используется препарат ветеринарной фармацевтической компании Zoetis, являющейся структурным подразделением Pfizer.

Zoetis вводят двумя дозами с интервалом в четыре недели. Для полной вакцинации всех животных, находящихся в зоне риска, понадобится от трех до четырех месяцев.

Ветеринарная фармацевтическая компания Zoetis пожертвовала более 11 тыс. доз вакцины от коронавируса, чтобы помочь защитить более 100 видов, обитающих почти в 70 зоопарках и других учреждениях по уходу за животными. В каждом конкретном случае вакцина была разрешена Министерством сельского хозяйства США и ветеринарами штатов.