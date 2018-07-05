Житель Баку скончался в автобусе

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Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "Вчера на улицах столицы скончались два человека".

Как сообщает Report, об этом заявила сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

По ее словам, один из них - 48-летний Олег Абрамов: "Он скончался возле станции метро "Кёроглу". Еще один - 73-летний мужчина умер в автобусе в поселке Гюнешли. Оба скончались от сердечного приступа".

С.Ахмедова отметила, что сообщения о смерти в автомобиле двух детей и одного человека на улице в результате солнечного удара не соответствуют действительности: "Так как с начала летнего сезона не отмечено ни одного факта летального исхода в результате солнечного удара".