Завтра в Азербайджане ожидается благоприятная погода для метеочувствительных людей

Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

По данным ведомства, 24 ноября на Абшеронском полуострове ожидается умеренный северный ветер (хазри), который временами будет усиливаться днем, что относительно благоприятно для ряда метеочувствительных людей.