Завтра в Азербайджане ожидается благоприятная погода для метеочувствительных людей
Здоровье
- 23 ноября, 2025
- 17:46
Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей.
Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
По данным ведомства, 24 ноября на Абшеронском полуострове ожидается умеренный северный ветер (хазри), который временами будет усиливаться днем, что относительно благоприятно для ряда метеочувствительных людей.
Последние новости
18:56
Папуашвили: Запуск Зангезурского коридора принесет пользу всему регионуВ регионе
18:42
ССО Украины нанесли удар по ключевым позициям российских войск на Покровском направленииДругие страны
18:26
Трамп назвал войну между РФ и Украиной катастрофойДругие страны
18:10
Зеленский: План США может учесть ряд критически важных для Украины элементовДругие страны
17:46
Завтра в Азербайджане ожидается благоприятная погода для метеочувствительных людейЗдоровье
17:44
Армия Израиля нанесла удар по начальнику штаба "Хезболлах" в БейрутеДругие страны
17:41
Япония не отказывается от плана размещения ракет в 110 км от ТайваняДругие страны
17:29
СМИ: США готовят план переговоров с РФ по мирному урегулированию в УкраинеДругие страны
17:13