    Здоровье
    • 23 ноября, 2025
    • 17:46
    Завтра в Азербайджане ожидается благоприятная погода для метеочувствительных людей

    Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей.

    Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

    По данным ведомства, 24 ноября на Абшеронском полуострове ожидается умеренный северный ветер (хазри), который временами будет усиливаться днем, что относительно благоприятно для ряда метеочувствительных людей.

