Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq
Sağlamlıq
- 23 noyabr, 2025
- 17:35
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, noyabrın 24-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir.
Bunun meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişli olduğu bildirilib.
