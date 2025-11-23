İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

    Sağlamlıq
    • 23 noyabr, 2025
    • 17:35
    Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, noyabrın 24-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir.

    Bunun meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişli olduğu bildirilib.

    meteohəssas hava proqnoz
    Завтра в Азербайджане ожидается благоприятная погода для метеочувствительных людей

    Son xəbərlər

    18:50

    Tramp Rusiya - Ukrayna müharibəsini fəlakət adlandırıb

    Digər ölkələr
    18:36

    Zelenski: ABŞ-nin planı Ukrayna üçün vacib olan bir neçə elementi nəzərə ala bilər

    Digər ölkələr
    18:19

    Yaponiya Tayvandan 110 km məsafədə raketlərin yerləşdirilməsi planından imtina etmir

    Digər ölkələr
    17:58

    İsrail ordusu Beyrutda "Hizbullah"ın qərargah rəisini hədəf alıb

    Digər ölkələr
    17:49

    Rusiya klubunun üzvü 24 yaşında vəfat edib

    Komanda
    17:47

    KİV: ABŞ Rusiya ilə Ukraynada sülhün təmin olunması üzrə danışıqlar planı hazırlayır

    Digər ölkələr
    17:35

    Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

    Sağlamlıq
    17:21

    Ursula fon der Lyayen: Hər bir ukraynalı uşaq ailəsinə qovuşmalıdır

    Digər ölkələr
    17:08

    ÜST-nin Çərçivə Konvensiyasının növbəti konfransı İrəvanda keçiriləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti