Завтра на Абшероне погода будет неблагоприятной для метеочувствительных людей
Здоровье
- 11 января, 2026
- 14:10
Погодные условия в Азербайджане 12 января могут быть неблагоприятными для метеочувствительных людей.
Как передает Report, это следует из медико-метеорологического прогноза Национальной службы гидрометеорологии.
Согласно информации, завтра на Абшеронском полуострове ожидается временное усиление южного ветра (гилавар), что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.
