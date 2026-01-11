Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Завтра на Абшероне погода будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    • 11 января, 2026
    • 14:10
    Завтра на Абшероне погода будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

    Погодные условия в Азербайджане 12 января могут быть неблагоприятными для метеочувствительных людей.

    Как передает Report, это следует из медико-метеорологического прогноза Национальной службы гидрометеорологии.

    Согласно информации, завтра на Абшеронском полуострове ожидается временное усиление южного ветра (гилавар), что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

    Азербайджан погодные условия Абшерон
    Sabahın havası Abşeronda meteohəssas insanlarda narahatlıq yaradacaq

    Последние новости

    15:01

    Подорвавшемуся на мине в Агдере мужчине ампутировали ногу

    Происшествия
    14:40

    Глава полиции Ирана: Прошлой ночью были задержаны ключевые фигуры протестного движения

    В регионе
    14:30

    Во время протестов в Тегеране подожжены 34 мечети

    В регионе
    14:24
    Видео

    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор

    Армия
    14:10

    Завтра на Абшероне погода будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    13:55

    Ранее пострадавший в ДТП в Гобустане мужчина умер в больнице

    Происшествия
    13:37

    В Казахстане помиловали более 2 тыс. человек к юбилею конституции

    В регионе
    13:20

    В Украине хотят ужесточить правила призыва на военную службу

    Другие страны
    13:00

    В ходе протестов в Иране погибли восемь бойцов спецназа

    В регионе
    Лента новостей