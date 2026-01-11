Завтра на Абшероне погода будет неблагоприятной для метеочувствительных людей

Погодные условия в Азербайджане 12 января могут быть неблагоприятными для метеочувствительных людей.

Как передает Report, это следует из медико-метеорологического прогноза Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, завтра на Абшеронском полуострове ожидается временное усиление южного ветра (гилавар), что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.