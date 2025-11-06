Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    Заур Алиев: В Азербайджане 43% медицинских пунктов непригодны для оказания услуг

    Здоровье
    • 06 ноября, 2025
    • 14:40
    Заур Алиев: В Азербайджане 43% медицинских пунктов непригодны для оказания услуг

    Около 43% медицинских пунктов в Азербайджане находятся в непригодном для работы состоянии.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Госагентства по ОМС Заур Алиев на слушаниях в Милли Меджлисе по бюджету на 2026 год.

    "В Азербайджане насчитывается около 2 500 медицинских пунктов, и 43% из них не соответствуют требованиям для оказания услуг населению", - отметил Алиев.

    Он также подчеркнул наличие дефицита медицинских кадров в стране. "В Барде реализуется пилотный проект, направленный на совершенствование системы первичной медицинской помощи. Мы прилагаем усилия для его успешной реализации. В марте следующего года будет представлен отчет о достигнутых результатах", - добавил глава агентства.

    Бюджетный пакет медпункты Милли Меджлис здравоохранение
    Dövlət Agentliyinin rəhbəri: Azərbaycanda tibb məntəqələrinin 43 faizi xidmətə yararsızdır

    Последние новости

    14:59

    Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria

    Другие страны
    14:50
    Фото

    В Украине начальник отделения полиции скрылся с конфискованными деньгами

    Другие страны
    14:49

    Полузащитник "Карабаха" получил перелом в матче против "Челси"

    Футбол
    14:46

    АБР привлек Азербайджан к региональному проекту по устойчивому туризму

    Туризм
    14:40

    Заур Алиев: В Азербайджане 43% медицинских пунктов непригодны для оказания услуг

    Здоровье
    14:34

    Сахиль Бабаев: Расходы на здравоохранение в бюджете-2026 достигнут исторического рекорда

    Внутренняя политика
    14:28

    Автодорога Горадиз–Джебраил-Зангилан–Агбенд будет платной

    Инфраструктура
    14:26

    В Грузии предъявили обвинения Саакашвили и еще семерым в саботаже конституционного строя

    В регионе
    14:20

    Автодорога Горадиз–Зангилан–Агбенд строится в соответствии с новейшими технологиями

    Инфраструктура
    Лента новостей