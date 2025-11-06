Заур Алиев: В Азербайджане 43% медицинских пунктов непригодны для оказания услуг
Здоровье
- 06 ноября, 2025
- 14:40
Около 43% медицинских пунктов в Азербайджане находятся в непригодном для работы состоянии.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Госагентства по ОМС Заур Алиев на слушаниях в Милли Меджлисе по бюджету на 2026 год.
"В Азербайджане насчитывается около 2 500 медицинских пунктов, и 43% из них не соответствуют требованиям для оказания услуг населению", - отметил Алиев.
Он также подчеркнул наличие дефицита медицинских кадров в стране. "В Барде реализуется пилотный проект, направленный на совершенствование системы первичной медицинской помощи. Мы прилагаем усилия для его успешной реализации. В марте следующего года будет представлен отчет о достигнутых результатах", - добавил глава агентства.
