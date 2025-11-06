Dövlət Agentliyinin rəhbəri: Azərbaycanda tibb məntəqələrinin 43 faizi xidmətə yararsızdır
Sağlamlıq
- 06 noyabr, 2025
- 14:25
Azərbaycandakı 2500-ə yaxın tibb məntəqəsinin 43 faizi xidmətə yararsızdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya, Əmək və sosial siyasət, Səhiyyə, Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitələrinin birgə iclasında deyib.
O həmçinin səhiyyə sahəsində kadr çatışmazlığının olduğunu da təsdiqləyib:
"Bilirsiniz ki, Bərdədə ilkin tibbi xidmətlə bağlı pilot layihəyə start verilib. Bu istiqamətdə səy göstəririk. Gələn ilin martında görülən işlərlə əlaqədar məlumat veriləcək".
Son xəbərlər
15:04
Azərbaycanın voleybol millisi İslamiadada növbəti qələbəsini qazanıbKomanda
15:03
Din xadiminin həyatına sui-qəsd hazırlamaqda təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başlayıbHadisə
15:02
Məleykə Abbaszadə: Qarabağ Universitetinin məzunları iki ildən sonra magistratura imtahanlarını Xankəndidə verəcəkElm və təhsil
15:00
Horadiz–Ağbənd dəmir yolunda təhlükəsizlik qalereyasının inşası bu ilin sonuna qədər başa çatacaqİnfrastruktur
14:54
DİM sədri: Əlillik dərəcəsi olan qazilərə təhsili və karyerası üçün dəstək göstərilirElm və təhsil
14:54
Enerji səmərəliliyi ilə əlaqəli enerji istehlak edən qurğulara dair texniki reqlament hazırlanıbEnergetika
14:45
BP və tərəfdaşları Azərbaycanda sosial xərclərini 37 %-dən çox artırıbEnergetika
14:42
Prokuror: Arayik Harutyunyanın cinayətlərdə iştirakı sübutlarla təsdiqlənibHadisə
14:35