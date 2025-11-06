İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    Dövlət Agentliyinin rəhbəri: Azərbaycanda tibb məntəqələrinin 43 faizi xidmətə yararsızdır

    Sağlamlıq
    • 06 noyabr, 2025
    • 14:25
    Dövlət Agentliyinin rəhbəri: Azərbaycanda tibb məntəqələrinin 43 faizi xidmətə yararsızdır

    Azərbaycandakı 2500-ə yaxın tibb məntəqəsinin 43 faizi xidmətə yararsızdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya, Əmək və sosial siyasət, Səhiyyə, Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitələrinin birgə iclasında deyib.

    O həmçinin səhiyyə sahəsində kadr çatışmazlığının olduğunu da təsdiqləyib:

    "Bilirsiniz ki, Bərdədə ilkin tibbi xidmətlə bağlı pilot layihəyə start verilib. Bu istiqamətdə səy göstəririk. Gələn ilin martında görülən işlərlə əlaqədar məlumat veriləcək".

    Zaur Əliyev tibb müəssisələri İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi
    Заур Алиев: В Азербайджане 43% медицинских пунктов непригодны для оказания услуг

    Son xəbərlər

    15:04

    Azərbaycanın voleybol millisi İslamiadada növbəti qələbəsini qazanıb

    Komanda
    15:03

    Din xadiminin həyatına sui-qəsd hazırlamaqda təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:02

    Məleykə Abbaszadə: Qarabağ Universitetinin məzunları iki ildən sonra magistratura imtahanlarını Xankəndidə verəcək

    Elm və təhsil
    15:00

    Horadiz–Ağbənd dəmir yolunda təhlükəsizlik qalereyasının inşası bu ilin sonuna qədər başa çatacaq

    İnfrastruktur
    14:54

    DİM sədri: Əlillik dərəcəsi olan qazilərə təhsili və karyerası üçün dəstək göstərilir

    Elm və təhsil
    14:54

    Enerji səmərəliliyi ilə əlaqəli enerji istehlak edən qurğulara dair texniki reqlament hazırlanıb

    Energetika
    14:45

    BP və tərəfdaşları Azərbaycanda sosial xərclərini 37 %-dən çox artırıb

    Energetika
    14:42

    Prokuror: Arayik Harutyunyanın cinayətlərdə iştirakı sübutlarla təsdiqlənib

    Hadisə
    14:35

    "Qarabağ"ın futbolçusu 8-10 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti