​Заместитель главврача: Часто машины скорой помощи ломаются посреди дороги

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи города Баку проводит работы в целях повышения качества услуг. Приступили к обеспечению отделов новыми планшетами с наибольшим количеством функций".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель гравврача станции Ирада Алиева.

По ее словам, усилен контроль за своевременным выездом врачей по вызову: "В настоящее время траектория передвижения санитарных автомобилей станции контролируется с помощью специальных мониторов. В будущем предусматривается определение с помощью мониторов адресов, откуда будут поступать вызовы".

Заместитель главврача напомнила, что поступающие на станцию жалобы, связанные с задержками, в основном происходят из-за неправильной регистрации адресов: "Данная проблема в основном наблюдается в бакинских поселках, новых жилых массивах и частных домах. В основном трудности возникают при поиске адресов в поселке Бина. Дороги на этих территориях также в ужасном состоянии и, зачастую, машины скорой помощи ломаются посреди дороги. Многие дома не имеют даже адресов".

И.Алиева отметила, что в штате станции в настоящее время насчитывается более 2 500 сотрудников: "Сюда входят как врачи, так и средний медперсонал, санитары и пр. Станция состоит из 21 станции и такого же количества филиалов".