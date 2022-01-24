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За сутки в мире коронавирусом заразились свыше 350 млн человек

За сутки в мире коронавирусом заразились свыше 350 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника достигло 351 069 733.
Здоровье
24 января 2022 г. 10:56
За сутки в мире коронавирусом заразились свыше 350 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника достигло 351 069 733.

Как передает Report, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса скончались 5 596 593 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

На первом месте находятся США, где выявлено 70 699 416 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 866 540.

Далее идет Индия с показателями 39 257 080 и 489 428 соответственно.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 24 54 405 человек, из них скончались 623 370.

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