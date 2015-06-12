За последний месяц в Азербайджане у 60 человек диагностировано пищевое отравление

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В мае текущего года в Азербайджане было зафиксировано 43 случая пищевого отравления.

Об этом Report сообщил заведующий отделом гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

По его словам, от пищевого отравления пострадали в целом 60 человек. Он добавил, что в прошлом месяце случаев ботулизма не зафиксировано и все случаи отравления произошли в быту.

Отметим, что в апреле было зафиксировано 53 случая пищевого отравления.