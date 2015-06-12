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    За последний месяц в Азербайджане у 60 человек диагностировано пищевое отравление

    В прошлом месяце случаев ботулизма не зафиксировано

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В мае текущего года в Азербайджане было зафиксировано 43 случая пищевого отравления. 

    Об этом Report сообщил заведующий отделом гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

    По его словам, от пищевого отравления пострадали в целом 60 человек. Он добавил, что в прошлом месяце случаев ботулизма не зафиксировано и все случаи отравления произошли в быту. 

    Отметим, что в апреле было зафиксировано 53 случая пищевого отравления.

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