За последние 3 дня в Джалилабаде не выявлено фактов заражения COVID-19

За последние три дня в Джалилабаде не было зафиксировано фактов инфицирования коронавирусом (COVID-19).
Об этом Муганскому бюро Report сообщили в районном медучреждении.
Отмечается, что 17, 18 и 19 августа результаты взятых анализов оказались негативными. Таким образом, в районе не выявлено фактов инфицирования.
Напомним, что ранее Джалилабад являлся одним из районов с наибольшим числом зараженных. В пяти селах района – Газиабад, Беджреван, Агдаш, Кёманлы и Шихлар наблюдалась растущая динамика. Среди этих сел наибольшим числом случаев заражения коронавирусом отличалось село Агдаш.