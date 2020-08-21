За последние 3 дня в Джалилабаде не выявлено фактов заражения COVID-19

Ранее в пяти селах района наблюдалась растущая динамика

За последние три дня в Джалилабаде не было зафиксировано фактов инфицирования коронавирусом (COVID-19).

Об этом Муганскому бюро Report сообщили в районном медучреждении.

Отмечается, что 17, 18 и 19 августа результаты взятых анализов оказались негативными. Таким образом, в районе не выявлено фактов инфицирования.

Напомним, что ранее Джалилабад являлся одним из районов с наибольшим числом зараженных. В пяти селах района – Газиабад, Беджреван, Агдаш, Кёманлы и Шихлар наблюдалась растущая динамика. Среди этих сел наибольшим числом случаев заражения коронавирусом отличалось село Агдаш.