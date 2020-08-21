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За последние 3 дня в Джалилабаде не выявлено фактов заражения COVID-19

За последние 3 дня в Джалилабаде не выявлено фактов заражения COVID-19 Ранее в пяти селах района наблюдалась растущая динамика
Здоровье
21 августа 2020 г. 12:29
За последние 3 дня в Джалилабаде не выявлено фактов заражения COVID-19
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За последние три дня в Джалилабаде не было зафиксировано фактов инфицирования коронавирусом (COVID-19).

Об этом Муганскому бюро Report сообщили в районном медучреждении.

Отмечается, что 17, 18 и 19 августа результаты взятых анализов оказались негативными. Таким образом, в районе не выявлено фактов инфицирования.

Напомним, что ранее Джалилабад являлся одним из районов с наибольшим числом зараженных. В пяти селах района – Газиабад, Беджреван, Агдаш, Кёманлы и Шихлар наблюдалась растущая динамика. Среди этих сел наибольшим числом случаев заражения коронавирусом отличалось село Агдаш.

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Версия на азербайджанском языке Son 3 gündə Cəlilabadda koronavirusa yoluxma qeydə alınmayıb

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