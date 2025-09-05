Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    За 8 месяцев 2025 года в Азербайджане было выполнено 203 трансплантации органов.

    Об этом Report сообщили в Координационном центре по донорству и трансплантации органов.

    Отмечено, что поскольку почка является наиболее востребованным органом, за указанный период было проведено в общей сложности 60 операций:

    "Из них две были выполнены детям, 58 - взрослым. По трансплантации печени было проведено в общей сложности 36 операций. Из них четыре выполнены детям, 32 - взрослым. По трансплантации роговицы было проведено 85 операций. Из них одна - ребенку, 84 - взрослым. Наименее часто проводимая трансплантация костного мозга была выполнена в 22 случаях. Из них 21 - детям, одна - взрослому".

    Кроме того, сообщается, что с момента вступления в силу закона "О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей" (2009) в Азербайджане число желающих стать добровольными донорами после смерти достигло 544 человек.

    Лента новостей