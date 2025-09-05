İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Sağlamlıq
    • 05 sentyabr, 2025
    • 13:29
    Azərbaycanda 544 nəfər ölümündən sonra donor olmaq üçün qeydiyyatdadır - RƏSMİ

    2025-ci ilin ilk 8 ayında ölkədə 203 orqan köçürməsi icra olunub. 

    Bu barədə "Report"a Orqan Donorluğu və Transplantasiyası üzrə Koordinasiya Mərkəzindən məlumat verilib. 

    Qeyd olunub ki, ən çox ehtiyac duyulan orqan böyrək olduğu üçün sözügedən dövrdə ümumilikdə 60 əməliyyat aparılıb:

    "Onlardan ikisi uşaq, 58-i böyüklərdə icra olunub. Qaraciyər transplantasiyası üzrə ümumilikdə 36 əməliyyat aparılıb. Onlardan dördü uşaq, 32-si böyüklərdə icra olunub. Buynuz qişa transplantasiyası üzrə 85 əməliyyat aparılıb. Onlardan biri uşaq, 84-ü böyüklərdə icra olunub. Ən az icra olunan sümük iliyi transplantasiyası üzrə isə 22 əməliyyat baş tutub. Onlardan 21-i uşaq, biri isə böyüklərdə icra olunub".

    Bundan başqa bildirilib ki, Azərbaycanda "İnsan orqan və toxumalarının donorluğu və transplantasiyası haqqında" Qanunu qüvvəyə mindikdən (2009) bu günədək ölümündən sonra könüllü donor olmaq istəyənlərin sayı 544 nəfərə çatıb.  

    Materialın tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Orqan transplantasiyası orqan donorluğu əməliyyat
    За 8 месяцев 2025 года в Азербайджане было выполнено 203 трансплантации органов

