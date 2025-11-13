Южная Корея пожертвовала гянджинской больнице медоборудование на $350 тысяч

Южная Корея пожертвовала Объединенной городской больнице Гянджи, находящейся в подчинении TƏBİB, медицинское оборудование на $350 тысяч.

Как сообщает западное бюро Report, председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на церемонии передачи оборудования отметил, что подобные проекты вносят важный вклад в развитие системы здравоохранения Азербайджана.

По его словам, основная цель проекта - повысить как доступность, так и качество медицинских услуг для уязвимых групп населения в стране:

"Пожертвованное медицинское оборудование включает современные технологии для проведения общей и урологической хирургии, диагностики, анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Оно будет использоваться в хирургических и реанимационных отделениях больницы и имеет жизненно важное значение для пациентов в критическом состоянии".

Исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов напомнил, что в прошлом году при поддержке Кореи в Гяндже был реализован проект по медицинскому обследованию детей. Больнице также были переданы 18 наименований современного оборудования для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Посол Кореи в Азербайджане Канг Гымгу подчеркнул, что инициативы, реализованные за последние три года, способствуют не только повышению качества медицинских услуг, но и укреплению дружбы и взаимного доверия между двумя странами.

Директор больницы Илкин Исмаилов добавил, что в медицинские учреждения при больнице обращаются в целом граждане из 17 окружающих регионов: "Современное медицинское оборудование значительно расширяет технические возможности нашего медицинского учреждения. Оно позволит персоналу более эффективно организовать работу и повысить уровень оказываемых гражданам услуг".

Сообщается, что среди переданного оборудования - рентгеновский аппарат, дефибриллятор, аппарат для наркоза, мониторы, операционные лампы и столы, электрохирургические и аспирационные аппараты, реанимационные кровати, инкубатор для новорожденных и другие устройства. Общая стоимость пожертвованного медицинского оборудования составляет 350 тысяч долларов.

Отметим, что это является третьим пожертвованием медицинского оборудования в рамках программы помощи согласно "Рамочному соглашению между правительством Республики Корея и правительством Азербайджанской Республики о грантовой помощи".