Вугар Гурбанов: Сотрудничество с Южной Кореей в здравоохранении продолжается много лет
Здоровье
- 13 ноября, 2025
- 16:38
Объединенная городская больница Гянджи получила медицинское оборудование, пожертвованное Южной Кореей.
Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам в Гяндже рассказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.
Он отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Южной Кореей в сфере здравоохранения продолжается уже много лет.
"Сегодня Объединенной городской больнице Гянджи передали современное медицинское оборудование из Южной Кореи. Общая стоимость поставленного оборудования составляет около $350 тысяч. Цель этого сотрудничества - повышение качества и доступности медицинских услуг для граждан", - заявил Гурбанов.
