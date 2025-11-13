Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Вугар Гурбанов: Сотрудничество с Южной Кореей в здравоохранении продолжается много лет

    Здоровье
    • 13 ноября, 2025
    • 16:38
    Вугар Гурбанов: Сотрудничество с Южной Кореей в здравоохранении продолжается много лет

    Объединенная городская больница Гянджи получила медицинское оборудование, пожертвованное Южной Кореей.

    Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам в Гяндже рассказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.

    Он отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Южной Кореей в сфере здравоохранения продолжается уже много лет.

    "Сегодня Объединенной городской больнице Гянджи передали современное медицинское оборудование из Южной Кореи. Общая стоимость поставленного оборудования составляет около $350 тысяч. Цель этого сотрудничества - повышение качества и доступности медицинских услуг для граждан", - заявил Гурбанов.

    Гянджа больница медоборудование
    Vüqar Qurbanov: Cənubi Koreyadan Gəncə xəstəxanasına ianə edilən tibbi avadanlıqlar təhvil alınıb

    Последние новости

    16:53

    Продлен срок действия льгот для Бакинского судостроительного завода

    Бизнес
    16:46

    Суд ЕС запретил продавать безалкогольный джин на территории объединения

    Это интересно
    16:45

    В Баку ремонтируются эскалаторы на подземных и надземных пешеходных переходах

    Инфраструктура
    16:44

    В Общине Западного Азербайджана создана спецкомиссия

    Внутренняя политика
    16:44
    Фото

    Генсек ТЮРКПА обсудил с послом Венгрии расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    16:38

    Вугар Гурбанов: Сотрудничество с Южной Кореей в здравоохранении продолжается много лет

    Здоровье
    16:35
    Фото

    Южная Корея пожертвовала гянджинской больнице медоборудование на $350 тысяч

    Здоровье
    16:34

    Посол: Баку и Сеул будут сотрудничать в ряде сфер

    Внешняя политика
    16:34

    В Азербайджане задержаны администраторы тг-каналов, продававшие детскую порнографию

    Происшествия
    Лента новостей