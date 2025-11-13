İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Vüqar Qurbanov: Cənubi Koreyadan Gəncə xəstəxanasına ianə edilən tibbi avadanlıqlar təhvil alınıb

    Sağlamlıq
    • 13 noyabr, 2025
    • 16:20
    Vüqar Qurbanov: Cənubi Koreyadan Gəncə xəstəxanasına ianə edilən tibbi avadanlıqlar təhvil alınıb
    Vüqar Qurbanov

    Cənubi Koreyadan Gəncə Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasına ianə edilən tibbi avadanlıqlar təhvil alınıb.

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov Gəncədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, Azərbaycanla Cənubi Koreya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın uzun müddətdir, davam etdiyini xatırladıb:

    "Bu gün Cənubi Koreyadan Gəncə Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasına ehtiyac duyulan avadanlıqlar ianə edilib. Gətirilən tibbi avadanlıqların ümümi dəyəri 350 min dollara yaxındır. Artıq təhvil-təslim prosesi də baş tutub. Bu əməkdaşlığın məqsədi vətəndaşlar üçün tibb xidmətlərini daha keyfiyyətli və əlçatan etməkdir".

    TƏBİB sədri Gəncə Cənubi Koreya ianə
    Вугар Гурбанов: Сотрудничество с Южной Кореей в здравоохранении продолжается много лет

