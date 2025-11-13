Vüqar Qurbanov: Cənubi Koreyadan Gəncə xəstəxanasına ianə edilən tibbi avadanlıqlar təhvil alınıb
Sağlamlıq
- 13 noyabr, 2025
- 16:20
Cənubi Koreyadan Gəncə Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasına ianə edilən tibbi avadanlıqlar təhvil alınıb.
"Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov Gəncədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, Azərbaycanla Cənubi Koreya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın uzun müddətdir, davam etdiyini xatırladıb:
"Bu gün Cənubi Koreyadan Gəncə Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasına ehtiyac duyulan avadanlıqlar ianə edilib. Gətirilən tibbi avadanlıqların ümümi dəyəri 350 min dollara yaxındır. Artıq təhvil-təslim prosesi də baş tutub. Bu əməkdaşlığın məqsədi vətəndaşlar üçün tibb xidmətlərini daha keyfiyyətli və əlçatan etməkdir".
